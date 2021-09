Jornalista questiona vítimas de feminicídios e recebe fortes críticas

"É justo perguntar: esses homens estavam completamente fora de si, completamente confundidos, ou também houve um comportamento irritante e agressivo do outro lado?", disse Palombelli (foto: Reprodução/ Forum/ Rede 4)

Uma conhecidada televisão italiana foi alvo denesta sexta-feira (17), depois que insinuou que os recentespor violência deno país poderiam ter sido causadas pelas vítimas.Na Itália, uma mulher é assassinada em média a cada três dias, um fenômeno que se tornou uma emergência nacional após a série de recentes assassinatos cometidos pelo parceiro ou ex-parceiro."Nos últimos sete dias,foramsupostamente por sete homens", disse a apresentadora de televisão Barbara Palombelli no programa "Forum" no canal privado Rete 4 do Mediaset."É justo perguntar: esses homens estavam completamente fora de si, completamente confundidos, ou também houve um comportamento irritante e agressivo do outro lado?", disse Palombelli.Seus comentários geraram indignação nas redes sociais e na imprensa."Quando a imprensa afirma que um feminicídio pode ser o resultado do comportamento da vítima, estamos culpando a vítima, o que é justamente uma das causas dos feminicídios e da falta de sanções e leis adequadas", escreveu a Anistia Itália no Twitter."A violência contra as mulheres não têm justificativa", acrescentou a ministra para a Igualdade, Elena Bonetti.De 2015 a 2019, 538.000 mulheres foram vítimas de abusos físicos ou sexuais por parte de seus parceiros, segundo a agência nacional de estatísticas da Itália, Istat.Os especialistas estimam que esses números provavelmente não refletem a verdadeira dimensão do fenômeno, porque muitas mulheres hesitam em denunciar a violência que sofrem por medo de perderem suas casas e seus filhos.