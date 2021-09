EUA impõem sanções relacionadas ao Irã a entidades chinesas com sede em Hong Kong

Os Estados Unidos impuseram sanções relacionadas ao Irã a várias entidades chinesas com sede em Hong Kong, segundo comunicado divulgado no site do Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira.



As entidades punidas incluem Black Drop Intl Co Ltd, China 49 Group Co Ltd, Damineh Optic Ltd, PCA Xiang Gang Ltd, Taiwan Be Charm Trading Co Ltd, Victory Somo Group HK Ltd e Yummy Be Charm Trading HK Ltd, informa o comunicado.