Turistas espaciais americanos passam primeiro dia em órbita

Os quatro turistas espaciais americanos passaram seu primeiro dia em órbita na espaçonave da SpaceX, fazendo pesquisas científicas e conversando com crianças de um hospital do câncer infantil, após decolar do Cabo Canaveral, na Flórida no dia anterior.



As crianças do Hospital St. Jude puderam falar com a equipe da missão Inspiration4, "e fizeram a pergunta que todas fazem: 'Há vacas na lua?'", tuitou o hospital.



Inspiration4 é a primeira missão espacial composta inteiramente por civis.



A tripulação "circulou a Terra 5,5 vezes, conduziu a primeira rodada de pesquisas científicas e comeu alguma coisa" antes de ir para a cama, revelou no Twitter a SpaceX, empresa fundada por Elon Musk.



Este último indicou em sua conta no Twitter que havia falado com a tripulação e que "está tudo bem".



Agora, os tripulantes terão acesso à imensa cúpula envidraçada instalada dentro da cápsula Dragon para oferecer aos passageiros uma visão de 360 graus do vazio espacial e que substitui o sistema normalmente destinado a atracar com a Estação Espacial Internacional (ISS).



O bilionário Jared Isaacman, a assistente médica Hayley Arceneaux, o engenheiro aeronáutico Chris Sembroski e a professora de geologia Sian Proctor orbitam a 590 quilômetros acima do nível do mar. Todos são novatos no espaço.



A Inspiration4, que orbita além da Estação Espacial Internacional (cerca de 400 km acima do nível do mar), é a primeira missão a ir tão longe no espaço desde a enviada para reparar o telescópio Hubble em 2009.



Seu objetivo é arrecadar US$ 200 milhões para o Hospital St. Jude e estudar os efeitos do espaço nesta tripulação de astronautas amadores.



- 14 humanos no espaço -



No entanto, outra importante meta da missão é mostrar que o espaço é acessível para pessoas comuns e não apenas para astronautas.



"Missões como a Inspiration4 ajudam a avançar os voos espaciais para permitir que todos entrem em órbita e além", disse Musk.



Com esta missão, um novo recorde é quebrado: há atualmente 14 humanos no espaço sideral. O recorde anterior era de 13 em 2009 na ISS.



Atualmente há sete pessoas na ISS e três astronautas chineses a bordo da espaçonave Shenzhou-12, que os levará para casa após 90 dias na estação espacial de Tiangong.



A aventura espacial fecha um verão boreal marcado pela batalha dos bilionários Richard Branson e Jeff Bezos para chegar à última fronteira.



Mas esses voos ofereciam aos passageiros apenas alguns minutos em gravidade zero, em vez dos três dias completos de órbita que a tripulação da Inspiration4 experimentará, antes de chegar à costa oeste da Flórida no sábado.