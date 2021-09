Ministro australiano diz que submarinos americanos foram a melhor opção

O ministro australiano da Defesa disse nesta quinta-feira (16) que os submarinos de propulsão nuclear americanos são a melhor opção para seu país, após a indignação expressa pela França com a decisão de Canberra de rejeitar um acordo de compra de submarinos convencionais franceses.



"No fim, a decisão que tomamos se baseia no que é melhor para a nossa segurança nacional", disse o ministro da Defesa australiano, Peter Dutton, durante coletiva de imprensa conjunta em Washington.



A França se indignou e acusou seu aliado americano de apunhalá-la pelas costas depois que a Austrália cancelou um pacote bilionário de submarinos convencionais franceses e anunciou uma nova aliança com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.



Enquanto os Estados Unidos tentavam fazer o controle de danos, Dutton disse que era importante "encarar os fatos".



A Austrália, que tem uma preocupação crescente com a China, contava com submarinos existentes que, após uma ampliação da sua vida útil, só teriam dado ao país uma vantagem com vistas à década de 2040, disse.



"Para além disso, o claro conselho que nos deram o comandante da Marinha e o comandante das Forças da Defesa foi que um submarino convencional a diesel não ia nos dar a capacidade na década de 2030 - na segunda metade da década de 2030 -, em 2040 e além, e que precisávamos de um submarino de propulsão nuclear", disse.



"Assim, estudamos as opções que tínhamos à nossa disposição. Os franceses têm uma versão que não era superior à que operam nos Estados Unidos e o Reino Unido", acrescentou.