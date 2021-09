Seções eleitorais abrem para três dias de eleições na Rússia

Os russos começaram a votar nesta sexta-feira (tarde de quinta, 16, no Brasil) em eleições legislativas que serão celebradas durante três dias e nas quais proibiu-se a participação da maioria dos críticos do Kremlin, com a abertura das seções eleitorais no Extremo oriente russo.



"Vamos", disse o presidente da Comissão Eleitoral central, Ella Pamfilova, durante reunião desta instância, difundida ao vivo pela página do organismo na internet.



Como na Rússia há onze fusos horários diferentes, as eleições começaram nas regiões de Kamtchataka e Chukotka, no leste, onde os colégios abriram às 08h de sexta (17h de quinta em Brasília).



"É uma bonita manhã ensolarada! As seções abriram às 08h em ponto", comemorou Inga Irinina, encarregada da comissão eleitoral em Petropavlovsk-Kamtchatski, capital da península de Kamtchatka, durante uma reunião por videoconferência ante a Comissão Eleitoral central.



"Faremos tudo o possível para que o processo eleitoral ocorra de forma aberta e transparente", assegurou.