A França cancelou um evento de gala previsto para a sexta-feira em Washington, confirmou um funcionário à AFP sob a condição do anonimato, após o rompimento do "contrato do século" de fornecimento de submarinos franceses à Austrália após um acordo de Canberra com os Estados Unidos.



A recepção, na residência do embaixador francês em Washington, devia comemorar o aniversário de uma batalha naval decisiva na Guerra da Independência dos Estados Unidos, que terminou com a vitória da frota francesa sobre a britânica em 5 de setembro de 1781.