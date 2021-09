Biden luta por seu plano de gastos e promover sua Presidência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promoverá nesta quinta-feira (16) seu gigantesco plano de gastos para a classe média em um discurso na Casa Branca, uma iniciativa que coloca em jogo trilhões de dólares no Congresso e que poderá definir o destino de seu mandato.



Segundo a Casa Branca, Biden defenderá "nivelar o campo de jogo na economia para reduzir os custos e assegurar que a espinha dorsal do país, a classe média, possa finalmente respirar".



O democrata aposta nessa mensagem de equidade para conseguir convencer o Congresso, onde o seu partido conta com uma estreita vantagem sobre a oposição republicana, que não oferece qualquer indício de que deseja chegar a um consenso em torno da matéria.



Apelidado por seus aliados de "Joe Classe Média", Biden quer gastar US$ 3,5 trilhões (pouco mais de R$ 18 trilhões) em educação, atenção à infância e questões relacionadas com a crise climática, o pilar central de sua agenda nacional.



Esse montante se somaria a um plano de gastos de aproximadamente 1 trilhão de dólares (R$ 5,25 trilhões) em infraestrutura, como estradas e pontes, que os republicanos concordaram em apoiar, em um episódio extremamente raro de bipartidarismo e que Biden espera utilizar como prova de seu esforço para unir o país.



Criticado nos Estados Unidos e no exterior pela retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão, onde encerrou uma guerra de 20 anos perdida contra os talibãs, Biden quer se concentrar nos temas internos de seu país e oferecer aos democratas uma importante vitória antes das eleições legislativas de meio de mandato, que acontecem em 2022.



Essa vitória também ajudaria a dar um impulso para sua própria Presidência, que depois de um início animador, parece afundar cada vez mais em um atoleiro devido às consequências da retirada no Afeganistão, a uma recuperação econômica complicada após o confinamento gerado pela pandemia e ao ressurgimento do coronavírus pela variante delta.



Com uma aprovação média de 46%, segundo o site FiveThirtyEight, que se dedica à análise de pesquisas de opinião, Biden é um dos presidentes mais impopulares da história moderna após quase oito meses de um primeiro mandato, um desempenho que, ainda assim, está muito acima do registrado pelo republicano Donald Trump no mesmo período, com 38,8% de aprovação.



- Negociações difíceis -



Biden afirma que seu plano pretende fazer com que a economia volte a trabalhar para os americanos comuns, após anos de aumento da desigualdade social e deterioração de serviços básicos como a educação.



Seu discurso evidenciará "a grande escolha que os EUA enfrentam neste momento", conforme tuitou a secretária de Imprensa, Jen Psaki.



"Vamos seguir com uma economia que beneficia os ricos e as grandes corporações ou vamos levar o país para um caminho que beneficie os trabalhadores?", escreveu.



Como os democratas não podem se dar ao luxo de perder um voto sequer no Senado, que está dividido em 50-50, e com uma situação muito parecida na Câmara dos Representantes, onde a diferença entre os dois partidos é muito pequena, a agenda de Biden está pendendo por um fio.



Em prol de seus esforços, o governo divulgou nesta quinta-feira (16) uma carta de apoio firmada por 15 ganhadores do Nobel de economia em que afirmam que o plano de gastos sociais de Biden promoverá "o sucesso no século XXI".



Contudo, os republicanos não apenas se negam a aceitar o pacote bilionário, mas sentem que esta é uma enorme possibilidade de infligir uma derrota à Presidência de Biden antes das eleições de 2022.



Além disso, os republicanos ameaçam bloquear a aprovação do aumento da dívida nacional, o que pode levar o país a uma crise de financiamento.