Ataque no leste de Burkina Faso deixa um soldado morto e dois feridos

Um soldado de Burkina Faso morreu e outros dois ficaram feridos durante um ataque na quarta-feira (15) à noite contra um destacamento militar na província de Komondjari, no leste do país, informaram fontes das forças de segurança nesta quinta-feira (16).



"Ontem (quarta-feira), indivíduos não identificados atacaram un destacamento militar em Tankoualou, nesta região do leste. Este ataque teve uma resposta rápida, mas infelizmente deixou um morto e dois feridos" entre os membros das forças de segurança, disse à AFP uma fonte desses serviços.



"Foi durante a resposta que os homens foram atingidos e um deles sucumbiu às feridas", disse à AFP outra fonte dos serviços de segurança.



Seis guardas já morreram no domingo na mesma região, perto da fronteira com o Mali, em um ataque extremista contra um comboio militar que garante a segurança da empresa de mineração Semafo Bungou, filial da Endeavour Mining, segundo o exército.



Os ataques extremistas são comuns em Burkina Faso desde 2015, assim como em outros países da região do Sahel, como Mali ou Níger.