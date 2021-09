O presidente argentino, Alberto Fernández, não aceitou as renúncias apresentadas por cinco de seus ministros, provocando uma crise no governo, disse nesta quinta-feira (16) à imprensa Vilma Ibarra, secretária de assuntos legais da Presidência.



"Venho informar oficialmente que o presidente da Nação, Alberto Fernández, não aceitou nenhuma das renúncias apresentadas e que todas elas, assim como a composição de seu gabinete, estão em sua consideração e ele vai informar no momento em que tiver que informar", disse a funcionária, em meio a boatos da saída do ministro do Interior, Wado de Pedro.