Eurodeputados pedem programa especial de vistos para mulheres afegãs

Os deputados do Parlamento Europeu pediram à União Europeia nesta quinta-feira (16) a adoção de um programa especial de vistos para mulheres afegãs para protegê-las do governo talibã e permitir que as que desejarem deixem o Afeganistão com segurança.



Em uma resolução adotada por 536 votos a favor, 96 contra e 50 abstenções, os legisladores exortaram a UE e os seus Estados-membros a trabalharem em conjunto para facilitar a evacuação dos cidadãos da UE e dos afegãos em perigo. Eles apelaram, principalmente, para o estabelecimento de "corredores seguros".



"A política da União deve incluir, como prioridade, a ampliação da reinstalação dos mais vulneráveis e em risco, além de outras vias complementares, como os vistos humanitários e um programa especial de vistos para mulheres afegãs que procuram proteção contra o regime talibã", diz a resolução.



O documento também "insta os Estados membros a reavaliarem os pedidos de asilo atuais e recentes, incluindo aqueles negados, à luz dos desenvolvimentos recentes".



"Sob nenhuma circunstância deve haver retornos forçados ao Afeganistão", acrescentaram os legisladores no documento, referindo-se à expulsão de migrantes irregulares.



Em uma reunião no final de agosto, os ministros do Interior dos 27 países da UE concordaram em apoiar os países vizinhos do Afeganistão no acolhimento de refugiados, temendo uma onda de migrantes para a UE comparável à de 2015.