OMS declara finalizado o primeiro e único caso do vírus de Marburgo na Guiné

O primeiro episódio do vírus de Marburgo na África ocidental, uma febre hemorrágica quase tão mortal quanto o ebola, acabou oficialmente nesta quinta-feira (16), 42 dias depois da detecção do primeiro e único caso na Guiné, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



A presença deste vírus, transmitido pelos morcegos, foi encontrada em amostras tomadas de um homem que morreu no início de agosto em Forest Guinea (sul).



"Realizamos o rastreamento de mais de 170 casos de contatos de alto risco durante 21 dias", disse a OMS em um comunicado.



"Marburgo, que pertence à mesma família do ebola, é transmitido aos humanos por meio dos morcegos frugívoros e entre os primeiros por meio do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, superfícies materiais" em que o vírus esteja presente, segundo o texto.



Apesar de não haver vacinas ou tratamentos antivirais aprovados para tratar este vírus, a hidratação oral ou intravenosa e o tratamento dos sintomas específicos melhoram claramente os índices de sobrevivência a esta doença.