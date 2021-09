ONG denuncia que refugiados eritreus foram vítimas de crimes de guerra na Etiópia

Refugiados eritreus foram vítimas de abusos, como execuções sumárias e estupros, que constituem "crimes de guerra" durante o conflito no norte da Etiópia, denunciou a organização Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado nesta quinta-feira (16).



A ONG acusa soldados eritreus e combatentes rebeldes da região etíope de Tigré de envolvimento nos crimes, cometidos em grande escala e que incluem também repatriação forçada e danos a dois campos de refugiados.



"Os horríveis assassinatos, estupros e saques de refugiados eritreus em Tigré são claramente crimes de guerra", disse Laetitia Bader, diretora de ONG para o Chifre da África.



"Por muitos anos, Tigré foi um paraíso para os refugiados eritreus que fugiam da perseguição", recordou. "Mas hoje, já não se sentem mais seguros".



O norte da Etiópia é palco de combates desde novembro, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou o Exército ao Tigré para expulsar as autoridades regionais da Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF), que ele acusou de atacar acampamentos militares.



O regime da Eritreia, inimigo da TPLF, que governou a Etiópia durante a guerra de fronteira entre os dois países de 1998 a 2000, apoiou Addis Abeba militarmente enviando tropas para esta região.



Antes do início da guerra, havia 92 mil refugiados eritreus em Tigré, incluindo mais de 19 mil nos campos de Hitsats e Shimelba, de acordo com a Agência Etíope para Refugiados e Retornados (ARRA).



- Refugiados desaparecidos -



As forças da Eritreia e do Tigré entraram em confronto pela primeira vez perto de Hitsats cerca de duas semanas após o início da guerra.



HRW afirma ter recebido "informações credíveis" de que as tropas da Eritreia mataram 31 pessoas na cidade de Hitsats.



A AFP também verificou que, quando os combates chegaram ao campo de Hitsats, milicianos pró-TPLF atacaram refugiados em retaliação e mataram nove jovens eritreus em frente a uma igreja.



Quando os eritreus assumiram o controle do campo, 17 refugiados feridos foram levados para a Eritreia para suposto tratamento, de acordo com a HRW. Mas a maioria desses refugiados ainda está desaparecida, assim como 20 ou 30 outros que foram detidos, "incluindo membros do comitê de refugiados e supostos opositores, entre eles duas mulheres".



Depois de retomar o controle da área em dezembro, as forças de Tigré começaram a roubar, prender, estuprar e atacar os refugiados, causando dezenas de mortes, denunciou.



As forças da Eritreia voltaram no mês seguinte e forçaram os que permaneceram nos campos a partir. Imagens de satélite mostram que logo em seguida o acampamento foi parcialmente destruído, de acordo com a HRW.



Milhares de refugiados de Hitsats e Shimelba continuam desaparecidos.



Centenas deles não tiveram escolha senão retornar à Eritreia no que a HRW descreveu como "repatriação forçada".



Alguns foram para os acampamentos Mai Aini e Adi Harush, mais ao sul. Mas em julho caíram sob o controle da TPLF.



A ARRA acusou a TPLF de ter implantado artilharia pesada em Mai Aini e Adi Harush, saquear veículos e depósitos de ajuda e impedir a saída dos refugiados, o que equivale a "tomada de reféns". A TPLF nega.