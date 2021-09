Berlusconi rejeita fazer exame psiquiátrico solicitado pela Justiça

O ex-primeiro-ministro e bilionário italiano Silvio Berlusconi rejeitou nesta quinta-feira (16) realizar um exame psiquiátrico solicitado pela Justiça de Milão (norte) por considerar a medida "humilhante".



A Justiça nomeou três peritos, entre eles um psiquiatra, para avaliar o estado de saúde do ex-chefe de governo, de 84 anos, que evitou em várias ocasiões comparecer aos juízes por problemas médicos.



"A hipótese de me submeter a um amplo e ilimitado exame psiquiátrico por parte da Corte, sem considerar tudo o que realizei em minha vida em muitos setores, incluindo os negócios, esporte e a política, prova que existe um evidente preconceito contra mim, portanto é fácil deduzir que o resultado o julgamento será injusto", escreveu Berlusconi em uma carta enviada ao tribunal e divulgada pela imprensa.



Berlusconi está sendo julgado pelo caso Ruby-ter, o escândalo pelas famosas noites "bunga-bunga" com mulheres jovens em sua luxuosa residência perto de Milão.



"Não posso aceitar essa decisão que atenta contra minha história e minha honra", concluiu o ex-primeiro-ministro que pede que o julgamento prossiga em sua ausência.