Pedidos de seguro-desemprego aumentam nos EUA após furacão Ida

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos aumentaram mais que o previsto no início de setembro, por causa do furacão Ida, segundo dados publicados nesta quinta-feira (16) pelo Departamento do Trabalho.



Entre 5 e 11 de setembro, 332.000 pessoas se inscreveram para receber o auxílio por desemprego.



Isso representa 20.000 a mais que na semana anterior, cujos números foram revisados em alta, até 312.000 novas matrículas.



O novo aumento foi maior do que o previsto pelos analistas, que esperavam 318.000 novos pedidos.



O número total de pessoas que recebiam empréstimos por desemprego era de 12,1 milhões no final de agosto, segundo os últimos dados disponíveis, publicados também nesta quinta.



Ida atingiu a costa do Golfo do México em 29 de agosto como furacão de categoria 4, o que provocou grandes inundações e deixou sem energia várias áreas dessa região densamente povoada do sul do país e enclave da indústria do petróleo dos Estados Unidos.



Embora a variante delta do coronavírus tenha impactado restaurantes, hotéis e lojas, as empresas não demitiram seus trabalhadores, sabendo o quão difícil é encontrar novos funcionários diante de uma escassez de mão de obra que dura meses, principalmente para os trabalhos de salários baixos.