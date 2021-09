Várias pessoas são presas na Alemanha após ameaça a sinagoga

A polícia alemã prendeu várias pessoas no dia seguinte a uma ameaça de ataque contra uma sinagoga de Hagen (oeste), no meio do feriado judaico do Yom Kippur - informaram fontes próximas ao caso nesta quinta-feira (16).



Estas detenções aconteceram depois que a sinagoga de Hagen recebeu reforço na vigilância policial, na noite de quarta-feira, após uma ameaça de ataque.



O número de pessoas presas não foi especificado.



A celebração da principal festa do calendário judaico teve de ser cancelada por esta "ameaça", cujo alcance não foi detalhado pelos investigadores.



De acordo com os veículos da imprensa Der Spiegel e Bild, um sírio de 16 anos está entre os detidos, sob suspeita de planejar um ataque com explosivos ao lugar de culto.



Dezenas de pessoas celebrariam o Yom Kippur nesta sinagoga na noite de quarta-feira.



Um serviço de Inteligência estrangeiro teria alertado as autoridades alemãs. Segundo estas informações, o jovem sírio teria anunciado um ataque iminente em um fórum de discussão monitorado.



Este caso aparece dois anos depois de um ataque contra uma sinagoga de Halle, também durante o Yom Kippur. O suposto autor do crime, um extremista de direita, tentou, sem sucesso, entrar no prédio para atirar nos fiéis. Antes de ser preso, matou duas pessoas na rua e em um estabelecimento comercial.



Nos últimos anos, a Alemanha vem enfrentando uma dupla ameaça: a jihadista e a da extrema direita.