China critica venda de submarinos nucleares dos EUA para Austrália

A China denunciou nesta quinta-feira (16) a venda "extremamente irresponsável" de submarinos nucleares americanos para a Austrália, no âmbito de uma nova aliança, da qual Reino Unido também faz parte.



"A cooperação entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália em submarinos nucleares mina, de maneira grave, a paz e a estabilidade regionais, intensifica a corrida armamentista e compromete os esforços internacionais de não proliferação nuclear", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian.



O porta-voz acusou os três países de exibirem uma "mentalidade de Guerra Fria" e de usarem armas nucleares para fins geopolíticos.



China e Austrália mantêm relações tensas há um ano e meio.



Zhao considerou que a aquisição de submarinos americanos contradiz os compromissos da Austrália em matéria de não proliferação nuclear.



Diante da crescente influência da China na região do Indo-Pacífico, os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira (15) uma nova aliança com Austrália e Reino Unido para fortalecer as capacidades navais nesta área, com uma nova frota australiana de submarinos nucleares.



O anúncio também teve uma rápida reação da França, que negocia uma venda multimilionária de submarinos convencionais para a Austrália.