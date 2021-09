Combates na região central do Iêmen deixam ao menos 50 mortos

Ao menos 50 rebeldes e militares pró-governo, incluindo um oficial de alta patente, morreram em confrontos na região central do Iêmen, informaram fontes oficiais nesta quinta-feira (16).



"Um coronel e outros 19 militares leais morreram nas últimas 24 horas em combates contra os rebeldes huthis na província de Al Bayda", disse uma fonte militar, que também citou as mortes de 30 rebeldes.



O balanço foi confirmado por outras fontes militares. Os huthis raramente anunciam o número de baixas em suas fileiras.



Nas últimas semanas, os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, registraram avanços nesta província. Também lutam pelo controle da cidade estratégica de Marib, no norte do país.



As forças governamentais contam com o apoio de uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, vizinha do Iêmen e grande rival regional do Irã.



Em fevereiro, os huthis intensificaram os esforços para controlar Marib, o último reduto do governo na região norte. Os confrontos deixaram centenas de mortos dos dois lados.



O controle desta região rica em petróleo fortaleceria a posição dos huthis nas negociações de paz.



O conflito no Iêmen, país pobre da Península Arábica, começou em 2014 após uma ofensiva dos huthis a partir da região norte.



Desde então, o país se tornou o caso mais grave de desastre humanitário do mundo, segundo a ONU, com dezenas de milhares de mortes e uma população à beira da fome.



O diplomata sueco Hans Grundberg, novo enviado das Nações Unidas ao Iêmen, chegou a Riad na quarta-feira para reuniões com as autoridades iemenitas e sauditas, em sua primeira viagem ao reino desde que assumiu o cargo no início do mês.



Enquanto a ONU e o governo dos Estados Unidos pressionam pelo fim da guerra, os huthis, que controlam a capital iemenita, exigiram a reabertura do aeroporto de Sanaa, fechado sob o bloqueio saudita desde 2016, antes de qualquer cessar-fogo ou negociações.