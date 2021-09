Congressista peruana se desculpa por vídeo em que toma banho durante sessão parlamentar

Uma congressista peruana ultraconservadora pediu desculpas publicamente nesta quarta-feira após a publicação nas redes sociais de um vídeo que viralizou e que a mostra tomando banho enquanto participa virtualmente de uma comissão parlamentar.



"Olá, sou Norma Yarrow. Circula um vídeo em que se vê que estou entrando no banho. Lamentavelmente, a câmera foi ligada. Peço desculpas pelo caso", diz em um vídeo publicado em sua conta no Twitter. "Estou ciente do erro que cometi."



A congressista, 58, explicou que o incidente ocorreu devido à pressa para se arrumar para ir a uma reunião de trabalho e, ao mesmo tempo, participar da comissão do Congresso.



As imagens que mostram Norma nua rapidamente se tornaram memes, embora também tenham despertado reações de solidariedade nas redes.