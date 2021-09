EUA, Reino Unido e Austrália anunciam acordo pregam Indo-Pacífico 'livre'

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália lançaram hoje um novo acordo de cooperação, nomeado Aukus, um acrônimo com o nome dos países em inglês. Em comunicado conjunto dos chefes de governo dos três países, o presidente americano, Joe Biden, descreveu a parceria como "uma nova fase da cooperação", e afirmou que o mundo depende de um Indo-Pacífico livre e aberto, e que a Casa Branca está comprometidos com esse objetivo.



"Estamos juntos com Reino Unido e Austrália para enfrentar desafios e ameaças do século 21", disse Biden, indicando que o mesmo foi feito no século passado. Nenhum dos três líderes citou nominalmente a China, mas o americano afirmou que irá seguir a cooperação com o grupo Quad, que além da Austrália é composto por Índia e Japão, para continuar buscando liberdade no Indo-Pacífico, grupo que é percebido como uma tentativa de conter a expansão da influência de Pequim na região.



O principal ponto específico da cooperação é oferecer à Austrália parceria para o acesso a submarinos providos com reatores nucleares, algo que EUA e Reino Unido já utilizam. Biden lembrou que não se trata de armas, percepção que o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, também buscou reforçar. "Seguimos comprometidos com a não proliferação nuclear de armas", afirmou o australiano, que indicou ser necessário levar a "parceria para um novo nível". "Futuro do Indo-Pacífico irá afetar todo o mundo", concluiu.