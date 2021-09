Terremoto na província chinesa de Sichuan deixa dois mortos

Dias pessoas morreram e três ficaram feridas em um terremoto a baixa profundidade nesta quinta-feira (noite de quarta, 15, no Brasil) na província de Sichuan, sudoeste da China, anunciou a emissora de TV estatal CGTN, citando o governo local.



Os serviços geológicos americanos avaliaram a magnitude do terremoto em 5,4 e o centro sismológico chinês estabeleceu uma magnitude 6. Os dois localizaram o tremor a 10 km da superfície.



A província de Sichuan foi o local de um potente terremoto de magnitude 7,9 em 2018, que deixou 87.000 mortos ou desaparecidos.



O epicentro do terremoto naquela ocasião foi registrada 120 km a sudoeste da grande cidade de Chongqing, de 30 milhões de habitantes.



A China Global Television Network (CGTN) informou que o governo local confirmou duas mortes, sem dar detalhes.



A agência de notícias oficial Xinhua destacou que a cidade de Luzhou enviou pessoal de emergência para o local.



O serviço geológico americano assegurou em um comentário preliminar que "são prováveis danos significativos" e que "o desastre é potencialmente generalizado".