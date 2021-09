EUA se aproxima do pico da Delta enquanto espera o vírus se tornar endêmico

A última onda de coronavírus nos Estados Unidos, impulsionada pela variante Delta, pode em breve atingir seu pico, embora especialistas alertem para que não se proclame vitória antes do tempo, antecipando que o vírus fará parte da vida cotidiana nos próximos anos.



Na segunda-feira, a média móvel para casos diários era de 172.000, seu nível máximo de aumento mesmo quando a taxa de crescimento e os casos estão diminuindo na maioria dos estados, de acordo com dados compilados pela ferramenta de rastreamento Covid Act Now.



No entanto, mais de 1.800 pessoas continuam morrendo a cada dia e mais de 100.000 permanecem hospitalizadas por covid severa, um claro lembrete dos desafios que as autoridades enfrentaram para vacinar o maior número possível de americanos, em um clima de desinformação e polarização política.



Bhakti Hansoti, professora associada de medicina de emergência na Universidade John Hopkins e especialista em terapia intensiva de covid-19, disse à AFP que viu os Estados Unidos seguindo uma trajetória semelhante à da Índia.



Os países da Europa Ocidental também experimentaram quedas semelhantes em suas ondas de contaminação da variante Delta.



Mas, embora Hansoti tenha dado um suspiro de alívio quando a onda de primavera acabou, a especialista admite que está "um pouco hesitante" desta vez.



O possível surgimento de novas variantes e a chegada de um clima mais frio, levando a uma maior socialização interna, pode levar a um novo surto. "A menos que aprendamos com as lições da quarta onda", avisa.



Angela Rasmussen, virologista da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, acrescentou que não tem certeza se a quarta onda acabou.



"Se você olhar para a onda de outono-inverno, verá que houve períodos de forte ascensão exponencial e então parecia que estava caindo, e então começou a subir novamente."



Para garantir que o progresso seja sustentado, é essencial aumentar rapidamente o número de pessoas vacinadas. Atualmente, 63,1% da população elegível com mais de 12 anos de idade nos Estados Unidos está totalmente vacinada, e 54% da população total.



Isso coloca os Estados Unidos muito atrás de líderes mundiais como Portugal e os Emirados Árabes Unidos (onde 81% e 79% estão totalmente vacinados, respectivamente), apesar do fato de as vacinas serem abundantes em solo americano.



O governo do presidente Joe Biden anunciou na semana passada uma série de novas medidas para acelerar a campanha de imunização, incluindo requisitos de vacinação para empresas com mais de 100 funcionários. No entanto, o impacto ainda não foi visto com clareza.



- Dois Estados Unidos -



Além das vacinas, os especialistas querem ver outras medidas implementadas.



Thomas Tsai, cirurgião e pesquisador de políticas de saúde de Harvard, insiste no uso de máscaras e que os Estados Unidos sigam o exemplo de outros países que adotaram testes rápidos generalizados para escolas e empresas.



Esses testes estão disponíveis gratuitamente ou a um custo muito baixo na Alemanha, Reino Unido e Canadá, enquanto nos Estados Unidos eles permanecem em torno de US$ 25 o pacote de dois, apesar dos esforços do governo Biden para reduzir custos por meio de acordos com varejistas.



É claro que o impacto de todas as medidas depende de sua adoção e, nesse sentido, surgiu um padrão claro que reflete dois Estados Unidos: as regiões de tendência liberal são muito mais complacentes do que as conservadoras.



Antes da onda Delta, alguns especialistas afirmam que, entre o percentual de pessoas vacinadas e aquelas que desenvolveram imunidade ao se infectarem, o país estava próximo da imunidade coletiva.



Rasmussen disse que essas previsões se revelaram erradas e que é muito cedo para dizer quando esse limite será atingido. "Ainda há lugares no país onde a taxa de vacinação de adultos é inferior a 50 por cento", lembrou.



- Vírus endêmico -



Embora o Delta tenha competido com todas as variantes anteriores e seja atualmente dominante, o SARS COV2 continua evoluindo rapidamente e os virologistas temem que variantes mais perigosas possam surgir.



"Não quero ser pessimista, mas também quero ter um pouco de humildade, porque acho que não sabemos muito sobre a função básica de muitas dessas mutações", admitiu Rasmussen.



Ainda assim, os especialistas estão esperançosos de que as vacinas continuarão a mitigar as piores consequências do vírus para a maioria das pessoas, e esperam que elas sejam autorizadas para uso em crianças menores de 12 anos de idade nos próximos meses.



Espera-se que certas populações, como idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, precisem de reforços e altas taxas de vacinação em suas comunidades para protegê-los.



Em vez da erradicação, o objetivo foi reorientado para domesticar o vírus para as pessoas vacinadas, de modo que, em casos raros de surtos, a doença seja mais parecida com a gripe.



No entanto, as incertezas permanecem: por exemplo, pessoas infectadas ainda podem ter covid a longo prazo.



Greg Poland, um especialista em doenças infecciosas da clínica Mayo, previu que a humanidade lidaria com a covid "muito além da expectativa de vida de muitas gerações".



"Ainda estamos nos imunizando contra aspectos do vírus da gripe de 1918", lembrou.