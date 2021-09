Petróleo mantém movimento de alta

Os preços do petróleo continuaram subindo nesta quarta-feira, após o anúncio de uma queda maior do que o esperado das reservas comerciais de óleo cru dos Estados Unidos na semana passada.



O barril do Brent para entrega em novembro fechou a 75,46 dólares em Londres, alta de 2,52%. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em outubro fechou a 72,61 dólares, ganho de 3,05%.



Para Matt Smith, analista da Kpler, a queda inesperada das reservas se explica por exportações importantes no momento em que a produção americana não consegue se recuperar totalmente, após a passagem do furacão Ida pelo Golfo do México.



O relatório sobre as reservas americanas "realmente foi o ponto alto de uma semana sólida", resumiu John Kilduff, da consultoria de investimentos Again Capital.