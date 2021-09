Começa campanha para as primeiras eleições legislativas no Catar

A campanha começou nesta quarta-feira (15) no Catar para as primeiras eleições legislativas da história do país, previstas para 2 de outubro.



A lista final dos candidatos foi publicada nesta quarta, informou o ministério do Interior.



Dos 294 candidatos iniciais, incluindo 29 mulheres, para os 30 assentos do Conselho Consultivo (Majlis al Shura), as autoridades aprovaram 284, entre eles 28 mulheres, informou a agência oficial de notícias QNA.



Outros quinze assentos serão atribuídos diretamente pelo emir Tamim bin Hamad Al Thani, que pode vetar as decisões tomadas pelo Majlis al Shura.



Apenas os descendentes de catarenses que já eram cidadãos do país em 1930 têm o direito de votar e apresentar uma candidatura.



Para prová-lo, os aspirantes a votar ou não ou a se candidatarem devem recorrer a registros que datam de quando o Catar era um território do protetorado britânico.



Membros da importante tribo Al Murra correm o risco de ficar excluídos das eleições, destacam os especialistas, o que provocou debates intensos nas redes sociais. Segundo estimativas de pesquisadores especializados no Catar, até 60% da população pertence a esta tribo.



Além das famílias naturalizadas depois de 1930, ficam excluídos os ministros, os membros das forças armadas e os vereadores. Os membros da família real tampouco podem ser apresentados, mas sim votar.



Tratam-se das primeiras eleições legislativas no Catar, onde os cidadãos já puderam votar sobre reformas constitucionais e em eleições municipais.