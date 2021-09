TPI autoriza investigação da guerra contra as drogas nas Filipinas

Os juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciaram nesta quarta-feira (15) que deram sinal verde para a abertura de uma investigação sobre os assassinatos cometidos nas Filipinas durante a guerra às drogas declarada pelo governo, porque podem constituir "crimes contra a humanidade".



O Tribunal, fundado em 2002 para julgar as piores atrocidades cometidas no mundo, "atendeu ao pedido do promotor para abrir uma investigação", apesar de Manila ter se retirado do TPI após a abertura de um exame preliminar sobre este tipo de violência.



Fatou Bensouda, promotora cessante do TPI, anunciou em junho que havia pedido a abertura de uma investigação sobre milhares de assassinatos cometidos nas Filipinas como parte da guerra contra as drogas declarada pelo governo entre 2011 e 2019.



Os juízes internacionais concluíram que "há uma base razoável para abrir uma investigação" e afirmam que "o elemento específico do assassinato é considerado um crime contra a humanidade (...)", disse o tribunal em nota.



O TPI afirma que "a chamada campanha de combate às drogas não pode ser considerada uma operação legítima de manutenção da ordem e os assassinatos não podem ser considerados legítimos ou simples excessos".



Os juízes observaram que, embora as Filipinas tenham se retirado do TPI em 2019, o tribunal continua competente para lidar com crimes supostamente cometidos em seu território enquanto ainda fazia parte do Estatuto de Roma, o texto base do tribunal.