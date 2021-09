Confira cinco fatos sobre a missão de turismo espacial Inspiration4

A SpaceX lança, nesta quarta-feira (15), uma missão de turismo espacial de três dias, na qual, pela primeira vez, a tripulação será exclusivamente formada por civis.



Saiba mais sobre a missão Inspiration4:



- A nave -



A cápsula Dragon que transportará os tripulantes estará no topo de um foguete Falcon 9, de 70 metros de altura.



A nave já enviou 10 astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em três missões diferentes.



De 8 metros de altura e 4 de largura, Dragon foi modificada para este voo, no qual orbitará a Terra. Uma grande cúpula de vidro foi instalada para oferecer aos quatro passageiros uma visão de 360 graus do espaço.



- O plano de voo -



A decolagem está programada para as 20h02 locais (21h02 desta quarta-feira) no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. A janela de lançamento é de cinco horas.



Aos 2,4 minutos de decolagem e a cerca de 80 km de altitude, a primeira etapa do foguete se separará e voltará para a Terra para ser reutilizada em outros voos. Em torno de 12 minutos depois, a segunda etapa do Falcon se desprenderá e será inutilizável.



Dragon orbitará a Terra por três dias a uma altitude maior que a da ISS.



Depois, voltará para casa, pousando na costa da Flórida, por meio de um paraquedas gigantesco.



- A tripulação -



A organização e o financiamento da missão estarão a cargo do bilionário americano Jared Isaacman, que viajará com três pessoas, seus convidados, mediante um processo de seleção singular.



Hayley Arceneaux, de 29 anos, é uma enfermeira que sobreviveu a um câncer infantil.



Chris Sembroski, de 42, é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, que agora trabalha para a indústria da aviação.



E a professora de geologia Sian Proctor foi finalista no processo de treinamento de astronautas da Nasa há mais de uma década.



- O treinamento -



A tripulação foi treinada durante seis meses, um tempo muito menor do que os anos de preparo exigidos no caso dos astronautas profissionais.



Eles aprenderam a suportar a força G (de aceleração) em um aparelho de centrifugação e experimentaram a falta de gravidade.



Embora o voo deva ser totalmente automatizado, a equipe foi treinada pela SpaceX para tomar o controle da nave em caso de emergência.



- O estudo -



Durante a missão, serão analisados sono, batimento cardíaco, sangue e funções cognitivas da tripulação, com o objetivo de estudar como os novatos reagem no espaço.



ISS