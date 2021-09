Marrocos aceita nova nomeação de enviado especial para o Saara Ocidental

O Marrocos deu sinal verde ao acordo sobre a nomeação do diplomata ítalo-sueco Staffan de Mistura como o novo enviado especial das Nações Unidas para o Saara Ocidental, cargo vago desde 2019, disse o embaixador do país do norte da África na ONU.



"Marrocos foi consultado previamente sobre esta nomeação e já comunicou o seu acordo ao senhor Antonio Guterres", secretário-geral das ONU, afirmou o diplomata marroquino Omar Hilale em entrevista à agência de imprensa MAP divulgada nesta quarta-feira (15).



Hilale especificou que as consultas continuavam e que o anúncio da nomeação de Mistura ocorreria nos próximos dias, após receber a aprovação dos membros do Conselho de Segurança.



"O acordo marroquino emana da confiança permanente e do seu apoio constante aos esforços do secretário-geral da ONU para chegar a uma solução política, realista, pragmática, duradoura e de compromisso para a disputa regional", acrescentou o embaixador marroquino.



Mistura foi enviado especial da organização internacional para a Síria (2014-2018) e representante especial do secretário-geral da ONU no Iraque (2007-2009) e no Afeganistão (2010-2011).



"Uma vez nomeado, Mistura poderá contar com a cooperação e apoio inabalável de Marrocos na implementação que irá facilitar a resolução desta disputa regional", disse Hilale.