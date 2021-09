ONU pede moratórioa sobre sobre sistemas de IA que ameaçam direitos humanos

A ONU pediu nesta quarta-feira (15) a imposição de uma moratória sobre a venda e uso de alguns sistemas de inteligência artificial (IA), como o reconhecimento facial, até que sejam ativadas garantias para proteger os direitos humanos.



"A inteligência artificial pode ser uma força para o bem, que ajude as sociedades a superar alguns dos maiores desafios de nosso tempo. Mas as tecnologias de IA também podem ter efeitos nocivos e inclusive catastróficos, quando são utilizadas sem prestar a devida atenção a sua capacidade de violar os direitos humanos", declarou a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, em um comunicado.



Bachelet pediu uma avaliação dos riscos que representam para a vida privada ou a liberdade de expressão os diferentes sistemas que se apoiam na inteligência artificial.



"Como a avaliação dos perigos e como superá-los pode levar algum tempo ainda, os Estados deveriam implementar a partir de agora moratórias sobre o uso das tecnologias que apresentam alto potencial de risco", pediu.



Bachelet citou como exemplo as tecnologias que permitem decisões automáticas ou aquelas que estabelecem perfis.