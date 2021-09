Irã retoma voos com Afeganistão

Os voos comerciais entre o Irã e o Afeganistão foram retomados nesta quarta-feira (15), após uma pausa de um mês - informou a agência de notícias Fars.



"Hoje [quarta-feira] a Mahan Air transportou passageiros entre Mashhad [no nordeste do Irã] e o aeroporto de Cabul", disse a agência de notícias.



Trata-se do primeiro voo desse tipo entre os dois países desde que o Talibã recuperou o poder no Afeganistão, em 15 de agosto passado.



"Neste momento, este avião comercial está voltando para Mashhad com passageiros", acrescentou a agência.



A aviação civil iraniana anunciou a interrupção dos voos, em 16 de agosto, por motivos de segurança.



Antes dessa data, a Mahan Air operava dois voos por semana entre Mashhad e Cabul.



Segunda maior companhia aérea do Irã, depois da estatal Iran Air, a Mahan Air está na lista de empresas sob sanção dos Estados Unidos no Irã desde 2011.



De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a República Islâmica do Irã abriga mais de 3,46 milhões de afegãos. Refugiados, em sua grande maioria, eles representam mais de 4% da população do país.