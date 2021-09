Sydney suspende toque de recolher em áreas com surtos de covid

As autoridades de Sydney, a maior cidade australiana, suspenderam nesta quarta-feira (15) o toque de recolher noturno decretado em áreas onde ocorreram surtos ativos de covid-19 devido à estabilização das infecções e ao aumento da vacinação.



A líder do estado de New South Wales, Gladys Berejiklian, indicou que o toque de recolher imposto em algumas áreas das 21h00 às 05h00 está suspenso, dando esperança aos habitantes de Sydney e região de um final antecipado do confinamento que já se estende por quase três meses.



"Vimos uma estabilização nos últimos dias", declarou Berejiklian, embora tenha instado os residentes a continuarem a cumprir as ordens de permanência em casa.



A maioria dos residentes do estado só pode sair de casa para comprar comida, fazer exercícios ou procurar tratamento médico. Escolas, bares, restaurantes e escritórios estão fechados desde o final de junho e os moradores não podem ir a mais de 5 quilômetros de suas casas.



Berejiklian garantiu que a maioria das restrições terminará quando 70% dos residentes forem vacinados, algo que as autoridades esperam alcançar em meados de outubro. Atualmente, 80% dos habitantes tomaram pelo menos a primeira dose.



Durante grande parte da pandemia, a Austrália conseguiu controlar a transmissão do coronavírus, até mesmo erradicá-lo, fechando suas fronteiras e agindo rapidamente em caso de algum surto. No entanto, desde junho, luta contra vários surtos ligados à variante Delta, mais contagiosa.