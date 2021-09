Wall Street fecha em baixa apesar de dados positivos da inflação

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (14), apesar dos dados positivos da inflação nos Estados Unidos, que fizeram as operações começarem no azul.



O Dow Jones perdeu 0,84% a 34.577,57 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq recuou 0,45% a 15.037,75 unidades, e o índice ampliado S&P; 500 caiu 0,57% a 4.443,05 pontos.



A abertura, no entanto, foi de alta, após os dados da inflação.



Os preços ao consumo nos Estados Unidos aumentaram 0,3% em agosto frente a julho, enquanto a inflação em 12 meses diminuiu a 5,3%, segundo dados oficiais publicados nesta terça que sustentam a teoria de alguns economistas de um fenômeno temporário de alta dos preços.



Os aumentos da gasolina continuam sendo o principal impulsionador do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, em inglês), mas ao excluir os preços voláteis da energia e dos alimentos, a inflação subjacente foi de apenas 0,1%, seu menor registro desde fevereiro, informou o Departamento do Trabalho.



Nos últimos 12 meses até agosto, a inflação subjacente foi de 4%, três décimos abaixo do salto anual de julho.



A inflação foi menor do que o esperado pelos economistas.



Mas, como vem ocorrendo, "cada vez que há um impulso, é efêmero e se transforma em oportunidade de venda", comentou Karl Haeling, do banco alemão LBBW.



"É natural que o mercado faça uma pausa e se consolide", avaliou Haeling. "Mas penso que a tendência de fundo é de alta", acrescentou.



Entre os valores do dia, a Apple fechou em queda (-0,96% a 148,12 dólares), apesar de apresentar nesta terça novos produtos como o iPhone 13.



A ação do grupo de mídia Fox, que reúne os ativos da 21st Century Fox que não foram cedidos à Disney em 2019, recuaram 2,64% a 32,84 dólares após o anúncio de compra do site de informações sensacionalistas TMZ pela WarnerMedia (AT&T;).



