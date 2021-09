Os preços do petróleo se estabilizaram nesta terça-feira no nível mais alto em um mês e meio, impulsionados pelas perturbações na produção americana devido à temporada de furacões.



O barril do Brent para entrega em novembro fechou a 73,60 dólares em Londres, alta de 0,12%. Em Nova York, o barril do WTI para outubro terminou o dia estável, a 70,46 dólares (+0,01%).