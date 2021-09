Governo peruano promove lei para cremar corpo do fundador do Sendero Luminoso

O governo de esquerda peruano anunciou nesta terça-feira (14) que está elaborando uma lei para cremar o corpo do líder histórico da guerrilha maoista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que morreu na prisão no sábado. O Ministério Público analisa se o corpo deve ser enterrado pela viúva, que está em prisão perpétua.



"O Poder Executivo está promovendo um projeto de lei que será anunciado pelo presidente da República, Pedro Castillo, para permitir a cremação do terrorista morto Abimael Guzmán", disse o ministro do Interior, Juan Carrasco, ao canal de televisão Sol TV.



A regra pode ser aprovada nesta quarta-feira, durante a reunião semanal do Conselho de Ministros, às vésperas da viagem do presidente ao México e aos Estados Unidos.



A intervenção do governo ocorre em meio a brechas jurídicas a uma polêmica sobre o destino do corpo. Há temores de que possa ser levado para o culto de apoiadores fanáticos, segundo as autoridades.



"Com isso vamos decidir sobre o que será feito com o corpo de Abimael Guzmán, que não é mais sujeito de direitos", acrescentou o ministro. "A questão depende da edição de uma norma, porque não temos legislação nesse sentido", concluiu.



O corpo está em um necrotério do porto de Callao sob a custódia do Ministério Público, que aguarda o resultado dos testes de DNA entre quinta e sexta-feira para decidir sobre o pedido da viúva Elena Yparraguirre, número dois da organização maoista.



Segundo a legislação local, o Ministério Público decide o destino do corpo de prisioneiros não reclamados por parentes em carta assinada por um tabelião até 36 horas após a morte.



A viúva violou essa formalidade e entregou uma carta simples em favor de uma terceira pessoa.



Guzmán, de 86 anos, morreu de "dupla pneumonia" no sábado em uma penitenciária de segurança máxima, onde cumpria pena de prisão perpétua desde 1992. Ele passou seus últimos 29 anos no local, condenado como o mentor de um dos conflitos mais sangrentos da América Latina, com 70.000 mortos, segundo a Comissão da Verdade e Reconciliação.