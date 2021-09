Boeing espera recuperação plena da aviação mundial em 2024

A Boeing anunciou nesta terça-feira (14) que o mercado da aviação comercial deve ter uma recuperação completa até 2024 da queda provocada pela pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo que elevou os prognósticos para a próxima década.



O grupo americano projeta um volume de mercado de 9 trilhões de dólares para a próxima década, elevando a estimativa anterior de 8,5 trilhões, segundo o relatório anual da empresa.



"Enquanto nossa indústria se recupera, ela continua a se adaptando para atender às novas necessidades mundiais. Seguimos confiantes no crescimento a longo prazo da indústria aeroespacial", disse Marc Allen, diretor de estratégia da Boeing.



"Nos estimula que os cientistas tenham entregue vacinas de maneira mais rápida que o imaginado e que os passageiros demonstrem grande confiança nas viagens aéreas", completou.



Na comparação com seu relatório anterior, a Boeing espera agora para a próxima década um aumento das ordens de compra e de serviços de aviação. Mas espera o mesmo nível de demanda nos setores de defesa e espaço como na previsão anterior.



"Perdemos quase dois anos de crescimento", disse Darren Hulst, vice-presidente da Boeing. "Mas projetamos uma recuperação aos níveis pré-vírus no fim de 2023 ou começo de 2024", completou.



Em uma análise ainda mais longa, a Boeing afirma que a perspectiva de crescimento a 20 anos "permanece intacta", com uma taxa média de 4% ao ano, que supera os 2,7% de crescimento econômico global esperado para o período.



Até o momento, os voos domésticos se recuperaram de maneira mais rápida que os internacionais, o que reflete as diferentes restrições às viagens impostas pela pandemia no mundo.



Quase 84% das viagens domésticas retornaram em julho aos níveis de 2019, contra apenas 25% das viagens internacionais, afirma a Boeing.



