Papa se reúne com ciganos eslovacos em um das regiões mais da Europa

O papa Francisco se reúne nesta terça-feira (14) com membros da minoria romani, de cerca de 400 mil membros na Eslováquia, durante sua visita ao deteriorado bairro Lunik IX em Kosice, no leste do país.



O sumo pontífice argentino iniciou sua jornada na cidade de Presov, a 40 quilômetros de Kosice, onde celebrou uma missa segundo o rito bizantino. Cerca de 30.000 fiéis participaram do evento, acenado para Francisco em sua passagem no papamóvel.



Esta é a primeira viagem ao exterior de Francisco, de 84 anos, desde sua cirurgia de cólon no início de julho. Até agora, segue com boa saúde.



Nas semanas que antecederam a visita, as autoridades municipais limparam o bairro e consertaram a estrada que leva até ele.



Quase 20% dos ciganos da Eslováquia vivem em extrema pobreza, em mais de 600 favelas, especialmente no sul e no leste deste país da zona do euro de 5,4 milhões de habitantes.



A região leste da Eslováquia é uma das áreas de menor PIB per capita da União Europeia.



Os ciganos são considerados a minoria étnica mais populosa do continente, com grandes comunidades vivendo na Europa Central e Oriental.



Segundo historiadores, meio milhão de romanis foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, o que equivale a 25% da população.



Hoje, no final do dia, o papa Francisco se reunirá com os jovens em um estádio em Kosice.