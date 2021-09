Nigéria captura 108 presos após fuga em massa

Pelo menos 108 dos 240 detentos que escaparam de um presídio no centro da Nigéria foram capturados - disse um fonte penitenciária à AFP nesta terça-feira (14).



"Temos um total de 108 internos que foram presos novamente", afirmou o porta-voz do serviço penitenciário, Francis Enobore.



"Mas, no decorrer do dia, o número certamente aumentará", frisou, acrescentando que "vários processos foram ativados para garantir que todos os presos voltem a ser detidos".



Na noite de domingo, homens fortemente armados entraram no centro de reclusão de Kabba, no estado de Kogi. Após confrontos com guardas armados, libertaram vários prisioneiros.



Um soldado e um policial foram mortos no ataque, relatou o porta-voz.



No momento da invasão, o presídio contava com 294 detentos.