Grande incêndio no sul da Espanha está ccontrolado

Um grande incêndio florestal na Andaluzia, sul da Espanha, que matou um bombeiro e obrigou a fuga de 2.600 pessoas, foi "controlado", anunciaram as autoridades regionais.



O fogo, que o governo acredita que começou de maneira intencional na quarta-feira passada na Serra Bermeja, ao sul da província de Málaga na Andaluzia, "foi por controlado", escreveu no Twitter o presidente regional andaluz, Juanma Moreno.



"A chuva que cai há algumas horas foi a melhor aliada do intenso e admirável trabalho dos bombeiros", completou Moreno, antes de advertir que ainda "resta uma fase complexa até a extinção" definitiva.



Quase 500 bombeiros e 51 aeronaves atuaram contra o incêndio, que as autoridades regionais definiram como um "monstro" e que queimou mais 8.000 hectares na Serra Bermeja.



As chamas, propagadas nos primeiros dias pelos ventos e elevadas temperaturas, provocaram a morte de um bombeiro de 44 anos e a retirada preventiva de 2.600 moradores.