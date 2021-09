Tempestade tropical Nicholas perde força após chegar no Texas

A tempestade tropical Nicholas perdeu força nesta terça-feira (14) ao avançar para o interior do estado do Texas, onde tocou o solo mais cedo como furacão antes de ser rebaixada, informou os serviço de meteorologia americano.



Em seu boletim de 6h00 (horário de Brasília), o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos explicou que Nicholas, com ventos de 110 deveria avançar lentamente para o nordeste, antes de passar pela Louisiana na quarta-feira, já afetada há dias pelo furacão Ida.



Nicholas deve seguir se enfraquecendo antes de se tornar uma depressão tropical na quarta-feira.



O NHC prevê chuvas de 13 a 25 centímetros sobre a costa do Texas e o norte de Louisiana, mas que podem alcançar até os 50 centímetros no centro e sul de Louisiana.



"Nicholas pode provocar ondas no sul (dos Estados Unidos) nos próximos dias", disse o NHC.



Nicholas, uma tempestade tropical que ganhou força de furacão de categoria 1 no Golfo do México, com ventos máximos sustentados de 120 tocou o solo no Texas às 2h30 (horário de Brasília). Então, as autoridades meteorológicas alertaram sobre perigosas chuvas, ondas e inundações, especialmente em áreas urbanizadas como Houston, a principal cidade do Texas.



O NHC também emitiu uma advertência de tempestade ciclônica para grande parte da costa do Golfo, o que significa que "há um perigo de inundação fatal pelo aumento do nível da água que se desloca para o interior da costa".



"Esta é uma situação que ameaça a vida", destacou o Centro, ao pedir às pessoas da região que "adotem todas as medidas necessárias para proteger a vida e a propriedade das inundações e de outras possíveis condições perigosas".



Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ventos violentos e fortes chuvas, inclusive provocando a queda do teto de um posto de gasolina Citgo.



- Voos cancelados -



Houston - cidade muito afetada pelo furacão Harvey em 2017 - está em alerta máximo, disse seu prefeito Sylvester Turner.



As autoridades instalaram barricadas, ativaram um centro de gestão de emergências em Houston e pediram precaução aos moradores.



A iminente chegada da tempestade provocou o cancelamento de muitos voos nos aeroportos da região de Houston. O canal de navegação do porto da cidade também foi fechado.



As escolas suspenderam as aulas na segunda-feira à tarde em toda a região afetada pela tempestade e permanecerão fechadas nesta terça-feira.



O presidente Joe Biden declarou na segunda-feira o estado de emergência em Louisiana, já afetada pelo furacão Ida, que deixou 50 mortos nos Estados Unidos no final de agosto e início de setembro.



O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos habitantes do estado que respeitem as diretrizes das autoridades locais.



"Corresponde a todos os texanos que estão na trajetória desta tempestade tomar precauções, seguir as instruções das autoridades e permanecer atentos", afirmou em um comunicado.