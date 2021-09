Furacão Nicholas atinge o Texas com ameaça de inundações

O furacão Nicholas tocou o solo no estado americano do Texas na madrugada de terça-feira (14) e ameaça provocar chuvas perigosas e inundações, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).



Nicholas, que ganhou força de furacão de categoria 1, tem ventos de 120 com rajadas mais fortes, e deve provocar até 45 cm de chuva na área de Houston, de acordo com o serviço de meteorologia.



"Nicholas toca o solo ao longo da costa do Texas", informou o NHC no boletim mais recente, divulgado Às 5h30 GMT (2H30 de Brasília).



Nicholas "está trazendo chuvas fortes, ventos intensos e tempestades ciclônicas para áreas da costa central e norte do Texas", indicou o NHC no boletim anterior.



"As chuvas podem produzir inundações repentinas consideráveis", completou.



Pouco antes de tocar o solo, o olho do furacão estava 30 km ao sudeste de Matagorda, no Golfo do México. A localidade fica a poucos quilômetros de Houston, a maior cidade do Texas.



De acordo com a trajetória prevista, o olho do furacão Nicholas "deve se deslocar sobre o extremo sudeste do Texas na terça-feira e nas primeiras horas de quarta-feira, e passar pelo sudoeste da Louisiana mais tarde na quarta-feira".



O NHC também emitiu uma advertência de tempestade ciclônica para grande parte da costa do Golfo, o que significa que "há um perigo de inundação fatal pelo aumento do nível da água que se desloca para o interior da costa".



"Esta é uma situação que ameaça a vida", destacou o Centro, ao pedir às pessoas da região que "adotem todas as medidas necessárias para proteger a vida e a propriedade das inundações e de outras possíveis condições perigosas".



Sylvester Turner, prefeito de Houston - cidade muito afetada pelo furacão Harvey em 2017 - disse que o governo está em alerta máximo.



As autoridades instalaram barricadas, ativaram um centro de gestão de emergências em Houston e pediram precaução aos moradores.



A iminente chegada da tempestade provocou o cancelamento de muitos voos nos aeroportos da região de Houston. O canal de navegação do porto da cidade também foi fechado.



As escolas suspenderam as aulas na segunda-feira à tarde em toda a região afetada pela tempestade e permanecerão fechadas nesta terça-feira.



O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos habitantes do estado que respeitem as diretrizes das autoridades locais.



"Corresponde a todos os texanos que estão na trajetória desta tempestade tomar precauções, seguir as instruções das autoridades e permanecer atentos", afirmou em um comunicado.