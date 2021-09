A tempestade tropical Nicholas ganhou força de um furacão quando estava prestes a atingir a costa do Golfo dos Estados Unidos, com Houston em sua mira, informou o Centro Nacional de Furacões na noite desta segunda-feira (13).



Nicholas sopra com ventos máximos sustentados de 120 com rajadas mais fortes e deve despejar 45 cm de chuva na área de Houston, informaram as autoridades meteorológicas.



Nicholas "está trazendo chuvas fortes, ventos fortes e tempestades para partes da costa central e superior do Texas", disse o NHC em seu boletim na última hora desta segunda.