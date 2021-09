Petróleo fecha em alta devido a previsões otimistas da Opep para 2022

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (13), impulsionados por previsões otimistas da demanda de parte da Organização de Países Exportadores de (Opep) para 2022.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou em alta de 0,80% a 73,51 dólares.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em outubro também fechou em alta: de 1,04% a 70,45 dólares.



A Opep afirmou nesta segunda que a demanda mundial de petróleo cru deveria superar seu nível anterior à pandemia no ano que vem, impulsionada pela vacinação e pela recuperação econômica.



"À medida que aumentarem as taxas de vacinação, espera-se que a pandemia de covid-19 seja melhor gerida e que a atividade econômica e o transporte voltem firmemente aos níveis de antes da covid", afirma o cartel em seu informe mensal.



Consequentemente, espera-se que o crescimento da demanda no ano que vem será de 4,2 milhões de barris diários (mbd), 0,9 mbd a mais do que o estimado há um mês, alcançando uma demanda mundial de 100,83 mbd.



Esta cifra superaria os níveis anteriores à pandemia, segundo a Opep.



"Parecem mais otimistas sobre a demanda nos próximos seis meses", comentou Michael Lynch, da Strategic Energy & Economic Research (SEER).



À passagem do furacão Ida e seu impacto nas instalações petroleiras há duas semanas, soma-se a chegada da tempestade tropical Nicholas, que atingirá o litoral do Texas ao final do dia e que pode alcançar força de furacão.



"Não causará danos importantes", antecipou Lynch, "mas atrasará o restabelecimento" das operações após a passagem do Ida.