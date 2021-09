Wall Street fecha sem tendências definidas em um mercado sem direção

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta segunda-feira (13) em um mercado em busca de direção na falta de indicadores de peso.



O Dow Jones fechou em alta de 0,76% a 34.869,63 pontos. O índice tecnológico Nasdq perdeu 0,07% a 15.105,58 unidades. E o S&P; 500 recuou 0,23% a 4.468,73 unidades.



O Dow Jones encerrou, assim, uma série de cinco sessões seguidas de alta.



"Entramos neste período um pouco estranho, no qual não temos dados", comentou J.J. Kinahan, encarregado de estratégia de mercados da TD Ameritrade. "O mercado busca qualquer coisa para poder se movimentar", resumiu.



Entre os valores do dia, os grupos petroleiros se beneficiaram da alta do petróleo cru após perspectivas otimistas de demanda publicadas pela Opep para 2022.



A ExxonMobil fechou em alta de 2,58% a 55,37 dólares por ação; a Chevron, de 1,98% a 97,97 dólares e a ConocoPhillips, de 3,34% a 57,59 dólares.



A especialista em viagens espaciais Virgin Galactic fechou em baixa de 3,58% a 24,26 dólares, quando as atenções se voltam para o primeiro voo turístico espacial da SpaceX, empresa de Elon Musk, previsto para a quarta-feira.



PFIZER



EXXONMOBIL



JOHNSON & JOHNSON



Alibaba



CONOCOPHILLIPS



CHEVRON



APPLE INC.



TD AMERITRADE HOLDING