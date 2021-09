Oposição de esquerda vence eleições legislativas na Noruega (projeções)

A oposição de esquerda, liderada pelo trabalhista Jonas Gahr Støre, venceu nesta segunda-feira (13) as eleições parlamentares da Noruega, dominadas pelo destino do setor petroleiro do país, segundo projeções publicadas no fim das eleições.



Espera-se que os cinco partidos da oposição obtenham 104 dos 169 assentos do "Storting", o Parlamento unicameral norueguês, suficientes para desbancar a coalizão de direita da conservadora Erna Solberg, segundo as projeções baseadas na votação.



Com 88 assentos até o momento, o Partido Trabalhsita de Støre, o provável futuro premier, obteria inclusive a maioria absoluta com seus aliados favoritos, o partido de centro e a esquerda socialista, sem precisar das outras forças da oposição, os ecologistas do MDG e os comunistas do Rødt.