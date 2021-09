Blinken defende no Congresso retirada do Afeganistão

O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, comparece nesta segunda-feira perante o Congresso para defender a operação de retirada das tropas americanas do Afeganistão.



Blinken, conhecido por seu temperamento brando, deve enfrentar um interrogatório duro por dois dias, que, em primeira instância, acontece ante o Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Representantes.



Os rivais do governo de Joe Biden aproveitarão a oportunidade para questioná-lo sobre a rápida recuperação do governo pelos talibãs quando os Estados Unidos encerraram sua intervenção militar de 20 anos.



De acordo com sua intervenção inicial, divulgada à imprensa, Blinken dirá ao comitê que o governo Biden estava "fortemente focado" na segurança dos americanos e havia "avaliado constantemente" o poder de permanência do governo afegão apoiado pelo Ocidente, "considerando múltiplos cenários".



"Mesmo os cenários mais pessimistas não previam que as forças do governo em Cabul entrariam em colapso enquanto as forças dos EUA permanecessem" no país, de acordo com os comentários preparados. "No entanto, planejamos e colocamos em prática uma ampla gama de contingências."



No texto elaborado, Blinken indica que o planejamento possibilitou o fechamento da embaixada em 48 horas, a segurança do aeroporto e o início das evacuações em 72 horas. Os Estados Unidos e seus aliados retiraram 124.000 pessoas do Afeganistão, em uma das maiores pontes aéreas da História.



Deputados do Partido Republicano descreveram a operação como caótica e acusaram o presidente de abandonar os americanos à própria sorte no Afeganistão.



Blinken assinala que o ex-presidente republicano Donald Trump fechou o acordo de retirada com os talibãs no ano passado. No texto, ele reitera a afirmação de Biden de que o presidente tinha que escolher entre a retirada e enviar mais tropas ao Afeganistão, colocando-as em perigo e perpetuando a guerra mais longa dos Estados Unidos.



"Não há evidências de que ficar por mais tempo teria tornado as forças de segurança afegãs ou o governo afegão mais resistentes ou autossuficientes", expressa Blinken.