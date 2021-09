Tempestade tropical Nicholas ameaça litoral do Texas

A tempestade tropical Nicholas, que se dirige ao Texas, pode ganhar força até se transformar em furacão antes de alcançar a costa deste estado do sul dos Estados Unidos, alertou nesta segunda-feira (13) o Centro Nacional de Furacões (NHC).



Às 15h de Brasília, o ciclone se situava a 115 km de Port Aransas, no Golfo do México. Espera-se que toque o solo na noite desta segunda-feira.



Com ventos máximos sustentados de 95 Nicholas "poderia provocar áreas de fortes inundações repentinas, perigosas marés ciclônicas e rajadas de vento", informou o centro meteorológico com sede em Miami.



"Nicholas poderá ter uma força próxima à de um furacão quando chegar à costa noroeste do Golfo", acrescentou o NHC.



O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos habitantes do estado que respeitem as diretrizes das autoridades locais.



"São esperadas fortes chuvas nesta noite e até amanhã. Recomendo encarecidamente que se mantenham fora das estradas nesta noite", tuitou Sylvester Turner, prefeito de Houston, que foi duramente afetada pelo furacão Harvey em 2017.



O NHC emitiu um aviso de furacão em uma faixa costeira de cerca de 300 km, entre Port Aransas, no oeste do estado, e a passagem de San Luis, no leste.



Os cientistas alertam que a mudança climática está aumentando a força dos furacões, colocando as populações costeiras em risco.



Os litorais sofrem inundações, que se agravaram com o aumento do nível do mar.