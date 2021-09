O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, considerou, nesta segunda-feira (13), "muito importante" que as Nações Unidas falem com o Talibã para facilitar a entrega e distribuição de ajuda humanitária no Afeganistão.



"É impossível fornecer ajuda humanitária no Afeganistão sem falar com as autoridades de fato do país. (...) Acho que é muito importante discutir com o Talibã neste momento", disse Guterres em entrevista coletiva à margem de uma reunião ministerial em Genebra, que arrecadará mais de 600 milhões de dólares em ajuda para organizações humanitárias no país.