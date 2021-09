Perturbações em Taiwan por tufão menos prejudicial do que o esperado

O leste de Taiwan foi atingido neste domingo (12) por fortes rajadas de vento e chuvas torrenciais do tufão Chanthu, que interrompeu as ligações rodoviárias e deixou algumas casas sem energia, embora a ilha tenha sido poupada dos ventos mais fortes.



Chanthu atingiu a costa leste, mas o centro da tempestade permaneceu no mar enquanto se movia para o norte, de acordo com o Serviço de Meteorologia de Taiwan.



Um total de 159 voos domésticos e internacionais foram cancelados, segundo a central de operações de emergência. Todos os serviços de balsa para as ilhas da costa de Taiwan também foram suspensos, assim como algumas linhas ferroviárias.



Cerca de 26.000 casas estão sem energia, de acordo com as autoridades locais.



As regiões de Hualien e Taitung receberam até agora cerca de 200 milímetros de chuva, de acordo com a agência meteorológica. Ondas de até sete metros foram registradas na Ilha das Orquídeas, na costa leste de Taiwan.



Às 23h00, Chanthu estava 90 quilômetros a nordeste da cidade costeira de Hualien, com rajadas de até 198 quilômetros por hora, informou o serviço meteorológico.



A maioria dos negócios e locais públicos foram fechados nas partes leste e norte de Taiwan, incluindo a capital Taipei, onde chuvas fortes começaram no domingo.



Cerca de 2.600 pessoas foram evacuadas de áreas sujeitas a deslizamentos ao redor de Hualien, enquanto cerca de 31.000 soldados estão de prontidão para responder, se necessário.



Chanthu, que se dirige para a China continental, deve tocar o solo na área ao redor de Xangai na segunda-feira, informaram as autoridades meteorológicas locais.



Como medida de precaução, todos os jardins de infância e escolas na capital econômica da China serão fechados a partir de segunda-feira à tarde e durante toda terça-feira, informaram as autoridades neste domingo.