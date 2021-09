Sobe a três número de soldados turcos mortos em ataque na Síria

O número de soldados turcos mortos em um ataque na região de Idlib, no noroeste da Síria, aumentou para três, anunciou o ministério da Defesa turco na noite de sábado.



Um dos soldados, "gravemente ferido" no ataque, morreu na noite de sábado no hospital Hatay, no sul da Turquia, de acordo com o ministério, que inicialmente reportou dois mortos e três feridos.



O ataque de sábado teve como alvo soldados turcos "de uma unidade que retornava de uma patrulha" na região de Idlib.



O ministério não especificou as circunstâncias do ataque, mas de acordo com um jornalista da AFP no local os soldados turcos foram mortos e feridos quando uma bomba explodiu na estrada de Idlib para Bennish.



A província de Idlib é o último grande reduto jihadista e rebelde no noroeste da Síria. Após várias ofensivas sucessivas das forças governamentais, esses territórios estão sob um cessar-fogo negociado com o regime sírio, mas alguns grupos rejeitam o acordo.