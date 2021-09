Um homem morre após atear fogo a si mesmo na Tunísia

Um homem faleceu em função das feridas sofridas ao atear fogo em si mesmo no centro da cidade de Túnis, capital tunisiana, neste sábado (11), um gesto que lembra o do trabalhador tunisino que desencadeou a revolução de 2011.



O homem de 35 anos "ateou fogo em si mesmo na avenida Habib Bourguiba, teve queimaduras de terceiro grau e foi levado às pressas para o hospital devido a queimaduras graves", explicou a Proteção Civil à AFP.



Horas depois, a imprensa local anunciaram a morte do homem, cujas motivações ainda são desconhecidas.



Segundo uma testemunha interrogada pela AFP, que pediu anonimato, o homem chegou à avenida, que passa pelo centro de Túnis, acompanhado por outro homem mais jovem. Ambos tentaram chamar a atenção de alguns jornalistas que ali estavam e o mais velho tirou um frasco com líquido inflamável, borrifou-se e se incendiou com um isqueiro, segundo a testemunha.



Alguns pedestres tentaram pegar o isqueiro, mas o homem começou a correr pelos terraços dos restaurantes, onde havia muitos clientes. Ele recebe ajuda de várias pessoas que tentaram apagar o fogo, antes da chegada dos bombeiros.



A polícia instalou barreiras de contenção no local e um jornalista da AFP pôde ver os tênis carbonizados do homem.



O gesto lembrou o de Mohamed Bouazizi, o vendedor ambulante de 26 anos que ateou fogo em si mesmo em 17 de dezembro de 2010, desencadeando a revolução tunisiana que encerrou o mandato do presidente Zine el Abidine Ben Ali e deu início aos distúrbios da Primavera Árabe em outros países da região.



No sábado passado, Neji Hefiane, um jovem de 26 anos que foi ferido durante a revolução de 2011, morreu depois de atear fogo em si mesmo dois dias antes, sob os olhos de seus parentes, em um subúrbio de Túnis, explicou sua família à AFP na segunda-feira. Sem emprego, ele supostamente teria direito a uma indenização por ter sido "ferido" durante a revolução.