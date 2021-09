Ex-presidente deposto da Guiné está bem de saúde, diz Cedeao

Membros de uma missão da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao), na Guiné, asseguraram nesta sexta-feira (10) que o presidente deposto, Alpha Condé, "se encontra bem" de saúde, durante uma visita após o golpe militar.



"Vimos o presidente, está bem", disse à imprensa o ministro burquinense das Relações Exteriores, Alpha Barry.



"Vimos o presidente aqui no quartel-general da junta", acrescentou o presidente da Comissão da Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, que confirmou o bom estado de saúde de Condé.



A missão da Cedeao chegou nesta sexta a Conacri, capital da Guiné, e é formada pelo presidente da Comissão e pelos ministros de Relações Exteriores de Burkina Faso, Nigéria, Togo e Gana, que ocupa atualmente a presidência rotativa da organização.



Antes de seu encontro com o presidente, a delegação se reuniu durante quase duas horas com um representante da junta militar.



"Tivemos discussões muito positivas" com os militares, assegurou o ministro ganense das Relações Exteriores, Shirley Ayorkor Botchwey.



Os dirigentes da Cedeao decidiram na quarta-feira pela suspensão da Guiné de seus órgãos e também exigiram a libertação de Condé.



A secretária-geral do Ministério de Relações Exteriores guineano, que atualmente chefia a diplomacia após a destituição dos demais altos funcionários, falou nesta sexta-feira de um "princípio" de acordo sobre a libertação do presidente deposto.



"É difícil responder imediatamente à demanda" da comunidade internacional, mas "alcançamos um princípio" de acordo, afirmou.



Liderados pelo comandante Mamady Dumbuya, os golpistas capturaram Condé no domingo passado, dissolveram as instituições e anunciaram a libertação de "presos políticos".



O golpe foi recebido com aplausos nas ruas e manifestações de apoio em Conacri.



Contudo, a ação dos militares não foi bem recebida pela comunidade internacional, que aumentou a pressão sobre o país da África Ocidental.



Nesse sentido, a União Africana (UA) anunciou hoje (10) que estava suspendendo Guiné de todas as suas "atividades e órgãos de tomada de decisões", uma ação semelhante à tomada pelos dirigentes da Cedeao, que também decidiram suspender o país de seus órgãos.



Até o momento, não há informações oficiais sobre baixas relacionadas com o golpe, mas alguns meios do país relataram que entre dez e 20 membros da guarda presidencial morreram no levante. Entretanto, essas informações são muito difíceis de se verificar.