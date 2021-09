Sydney promete suspender restrições para estimular vacinação na Austrália

(foto: Peter PARKS / AFP)

Os habitantes de Sydney, que estão em confinamento há 10 semanas, poderão voltar a frequentar pubs quando a taxa de vacinação completa contra a COVID alcançar 70%, anunciaram as autoridades australianas, que divulgaram um "mapa do caminho para a liberdade".Funcionários do governo do estado de Nova Gales do Sul, que inclui Sydney, anunciaram que a ordem para permanecer em casa será suspensa para pessoas que tomaram as duas doses da vacina antiCOVID-19 assim que a meta de imunização para adultos for alcançada.O mapa do caminho não apresenta uma data, mas a atual taxa de vacinação indica que o índice de 70% pode ser registrado em outubro."Uma refeição com parentes ou uma bebida com amigos está muito próxima", afirmou o vice-primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, John Barilaro.Depois de 10 semanas de confinamento, o anúncio representa esperança para mais de cinco milhões de pessoas de Sydney, além de um incentivo para que todos tomem a vacina.Salões de beleza, academias, restaurantes e cinemas também serão autorizados a retomar as atividades. Os estudantes poderão retornar para as aulas.Caso a meta seja alcançada em outubro, os moradores de Sydney podem chegar a quatro meses de confinamento.O alívio previsto das restrições foi anunciado apesar de o estado ter registado 1.405 novos contágios nesta quinta-feira, enquanto médicos alertam para a pressão cada vez maior nos hospitais."Quando acontecer a reabertura, esperamos um aumento no número de casos. Mas se a população estiver vacinada, nosso sistema de saúde não será afetado", afirmou a chefe de Governo de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.Quase 39.000 contágios foram vinculados a um foco iniciado em junho em Sydney.O estado também prevê a retomada de outras atividades quando atingir 80% da população vacinada. Berejiklian deu a entender que as viagens internacionais poderiam ser retomadas pela primeira vez desde que a Austrália fechou suas fronteiras em março de 2020.